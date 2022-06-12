شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بريتني سبيرز تعلن عن سعادتها بزواجها من سام أصغرى رغم عدم دعوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل موقع مترو البريطاني تصريحات لين والدة بريتني سبيرز، والتي قالت فيها إنها سعيدة للغاية من أجل ابنتها بعد زواجها، وذكر الموقع أنه رغم عدم دعوة بريتني لوالدتها لحضور حفل زفافها إلا أنه لا تكن أي ضغينة أو قسوة عليها بل علي العكس تتمني لها حياة سعيدة.

وكانت بريتني سبيرز تزوجت من المدرب الخاص بها سام أصغري وذلك في حفل أقيم في قصرها بلوس أنجلوس، وكان حفل زفاف مليئًا بالنجوم بحضور بعض أصدقاء بريتني المشاهير ، بما في ذلك مادونا وباريس هيلتون ودرو باريمور، لكن أفراد عائلتها كانوا غائبين بشكل ملحوظ.

ارتدت بريتنى سبيرز فستانًا أنيقًا مخصصًا من فيرساتشى لزواجها من سام أصغرى فى حفل زفاف، الخميس الماضى، حيث وضعت أميرة البوب طرحة زفاف بحواف من الساتان وقلادة بيضاء وتم الزواج في قصرها.

الرئيسة الإبداعية للعلامة التجارية، دوناتيلا فيرساتشى، كشفت على وسائل التواصل الاجتماعى، أن علامتها التجارية صممت أيضًا بدلة أصغرى، وكتبت المصممة الإيطالى، الذى نشر صورة للعروسين على موقع "إنستجرام"، أن سبيرز تحتل مكانة خاصة جدا فى قلبه، وتميز التصميم بقبة مفتوحة على الصدر تمتد حتى الكتفين حيث تتدلى كاشفة عنهما قليلًا، أما صدره فتميّز بثنيات أمامية، فيما جزؤه السفلي بفتحة طويلة على الساق أخذت شكل حرف v.