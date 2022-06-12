شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ومصطفى شعبان يحجزان مقعديهما فى رمضان المقبل مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غير العادة، أعلن صناع الأعمال الدرامية عن خوضهم السباق الرمضانى المقبل مبكرًا للغاية، حيث أعلن صناع مسلسلين حتى الآن عن خوضهما التجربة في رمضان 2023، خاصة أن تلك الأعمال كان قد تم الاستقرار عليها منذ فترة كبيرة، وتم الإعلان عنها مبدئيًا نظرًا لجاهزيتها، كما من المقرر أن يتم الإعلان عن مشاركة نجوم آخرين في الموسم الرمضانى تباعًا خلال الفترة المقبلة، ومن الاعمال التي تم الإعلان عنها رسميًا، هم:

كريم عبد العزيز

أعلن المخرج بيتر ميمى، عن تحضيره واستعداده لمسلسل جديد، يعرض في رمضان المقبل 2023، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتأليف عبد الرحيم كمال، حيث لم يعلن عن تفاصيل القصة المقرر أن يقدموها خلال الموسم الرمضانى، وكان قد تعاون كريم عبد العزيز وبيتر ميمى في الجزء الثانى والثالث من مسلسل "الاختيار".

مصطفى شعبان

اعلن النجم مصطفى شعبان أمس، عن تقديمه لمسلسل في رمضان المقبل بعنوان مبدئى "بابا المجال"، وهو من تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج احمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، ولم يعلن عن تفاصيل أخرى، خاصة أن المسلسل في مرحلة الكتابة حاليًا، وهو التعاون الثانى بين مصطفى شعبان المخرج أحمد خالد موسى، حيث تعاونا سويًا في مسلسل "ملوك الجدعنة" وعرض في رمضان قبل الماضى.