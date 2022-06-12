شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة لـ ماجد الكدوانى: جوهرة ثمينة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج عمرو سلامة، رسالة خاصة للنجم الكبير ماجد الكدواني، حيث نشر عدة صور تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب "من حظي إن أكثر ممثل اشتغلت معاه هو الأستاذ ماجد الكدواني، ثلاث أفلام على مدار 13 سنة، أسماء وشيخ جاكسون وبرا المنهج، من بعد أول تعامل في فيلم أسماء، وأنا كل مشروع لما بخلص كتابته - وساعات وأنا في نص الكتابة - من أول الأسئلة اللي بسالها لنفسي، ماجد الكدواني ممكن يمثل أنهي دور في الفيلم".

وأضاف سلامة قائلاً: "ولما اتكلمت مع كذا مخرج صديق من اللي بيشتغلوا معاه، لاقيت التجارب مشابهة وانطباعنا تجاهه يكاد يكود متطابق، كلنا شايفينه الممثل المثالي اللي يتقاس عليه، هو الممثل المثالي، لأن عنده الأربع عوامل اللي صعب جدًا يتحدوا في ممثل واحد، الموهبة، الاحتراف، الأخلاق، الكاريزما، ممكن تلاقي ممثل موهوب جدًا بس مش محترف، مش بيحترم مواعيده ولا عارف حدود مهنته ولا بيدي وقت وتركيز وجهد كافٍ لشغله".



الكدوانى وسلامة

وتابع سلامة "ممكن يكون موهوب ومحترف بس أخلاقه مش تمام، عنده غيره سلبية، يضايق زمايله، يعامل الناس بشكل سخيف، عنده غرور وإحساس بالفوقية، مش واضح وصريح ويلف ويدور وإلخ، ممكن يبقى موهوب ومحترف وأخلاقه رائعة، بس الناس ببساطة مش بتحبه، لو اتنطط في حاجز نفسي بينه وبين الناس، ماجد عنده الأربعة، علشان كده هو جوهرة ثمينة نادرة، وطبعا في ممثلين ثانيين كثير يتوافر عندهم الأربع عوامل وأكثر، لكن ماجد بالذات بطيبته بحنيته بعنيه وهي بتلمع لما الكاميرا تدور، بخوفه كطفل صغير على شغله، باحترامه للجميع بشكل بشوفه ساعات مرهق ليه، بيخليه له حتى كبيرة في قلبي وأتحدى إنها كمان في قلب كل اللي إشتغل معاه".