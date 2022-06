شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط رجل من الطابق الثالث بحفل هارى ستايلز فى إسكتلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل النجم العالمي هاري ستايلز، حالة من الفوضى وذلك بسبب سقوط رجل من بلكونة إحدى طوابق مسرح الحفل، حيث كان يقدم هاري حفله في استاد Ibrox بجلاسكو، اسكتلندا.

وذكر موقع مترو أن الجمهور أصيب بصدمة شديدة عندما سقط أحد معجبي هاري ستايلز من المستوي الثالث من بلكونة الملعب بالاستاد، وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا إنه تم إبلاغهم بسقوط رجل في حوالي الساعة 10.15 مساءً.

وذكر التقرير أنه لن يكشف عن الوضع الصحي للرجل كما أنه غير معروف ما إذا كان هاري يعلم بالواقعة أم لا خصوصا وأن الحادث وقع في نهاية الحفل.

وفي سياق متصل تواصل أغنية المغنى البريطاني هاري ستايلز، التي طرحت تحت اسم As It Was، تحقيق المشاهدات المرتفعة، حيث وصلت إلى 173 مليون مشاهدة من خلال القناة الرسمية للمغنى على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وهذه كلمات الأغنية:

Holding me back,

Gravity’s holding me back,

I want you to hold out the palm of your hand,

Why don’t we leave it at that?,

Nothing to say,

When everything gets in the way,

Seems you cannot be replaced,

And I’m the one who will stay,

Ooh,

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,

In this world,

It’s just us,

You know it’s not the same as it was,