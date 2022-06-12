شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وهشام ماجد من كواليس تصوير فيلم "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة دنيا سمير غانم، صورة تجمعها مع الفنان هشام ماجد، وذلك ضمن كواليس فيلم "تسليم أهالى"، والذى يتشاركان بطولته، حيث انتهت الشركه المنتجة لفيلم من كل الترتيبات النهائية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى تصويرية وتجهيز الحملة الدعائية للفيلم، استعدادًا لطرحه في عيد الأضحي المقبل، على أن يتم عرض الفيلم يوم 6 يوليو قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، وسيتم طرح المواد الدعائية الخاصة بالفيلم خلال يومين.



دنيا سمير غانم

ونشر شريف نجيب مؤلف الفيلم، الصورة وهو يتوسط دنيا وهشام، عبر ستوى إنستجرام، وعلق عليها "قريبا".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجمه دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على السنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.