شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وأحمد جمال نجما حفلات مهرجان السويس للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي عدد من نجوم الغناء حفلات مهرجان السويس فى دورته الأولى التى تقام فى متحف السويس القومى يوم 24 إلى 26 يونيو الحالى، وتطلقه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو ويضم 6 عروض فنية متنوعة، ومن ضمن نجوم حفلات المهرجان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، المطرب أحمد جمال وفرقته، نجوم الأوبرا للموسيقي العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

من ناحية أخرى توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة مما يؤكد الايمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى، وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومى لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتى نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروى جانبًا من حضارة مصر العريقة التى تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.