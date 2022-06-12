شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يجدد تعاونه مع الشاعر نادر عبد الله بعد غياب 18 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم اللبناني راغب علامة مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله في أغنية جديدة تحمل اسم "استمارة 6" من ألحان محمود الخيامى وتوزيع توما ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت.

وتعد الأغنية التعاون الثانى بين راغب علامة والشاعر نادر عبد الله حيث تعاونا سويًا في عام 2004 في أغنية "اللي بيرضيك يرضيني" ألحان محمد يحيى وتوزيع مدحت خميس، وحققت وقتها نجاح كبير.

وطرح مؤخرًا النجم راغب علامة، أغنيته الجديدة " تعاليلى" يوم عيد ميلاده، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقى توما.





الشاعر نادر عبد الله قدم مؤخرًا واحدة من أهم أغانى النجمة أنغام وتحمل اسم "لوحة باهتة" التي طرحهتا على طريقة السينجل من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وتخطت حاجز 4 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ولم يكن التعاون الأول بينهما، حيث تعاونا سويا سابقا في عشرات الأغانى، وكانت آخرها "يا ريتك فاهمنى" ضمن أغنيات ألبوم "حالة خاصة جدًا"، الذي صدر في عام 2019، وتخطت أكثر من 70 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، الأكثر مشاهدة لـ أنغام فى مشوارها، إضافة إلى نجاحها أيضًا عبر منصات الاستماع الإلكترونية، وفي حفلاتها الغنائية.

وتعاون نادر عبد الله مع النجم هيثم شاكر في أغنية "اتعدى حدودى" التى تصدرت تريندات الأغانى، وتعتبر التعاون الثالث الذى يجمع بينهما، حيث تعاونا سويا من حوالى 3 سنوات في أغنية "لحقتينى" ألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "ما خليتش حاجة" عام 2008 ألحان تامر على وتوزيع أحمد إبراهيم.

وطرح أغنية من كلماته وتوزيع جلال الحمداوى للنجم رامى صبرى تحمل اسم "هي" وبكلماتها البسيطة جعلتها تتصدر ضمن تريندات الأغانى أثناء طرحها.





نادر عبد الله تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث بلغت عدد تعاوناته مع أكثر من 160 مطربا مصريا وعربيا، وشارك فى أكثر من 350 ألبوما غنائيا، ومن المطربين الذين تعاون معهم فى مشواره الغنائى النجوم إليسا وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وسميرة سعيد وتامر حسنى ومحمد حماقى ومحمد فؤاد، وتامر عاشور وجنات ولطيفة وحسين الجسمى، وغيرهم.