شيماء سيف : ” اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي “

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 06:50 مساءً - نشرت الفنانة ” شيماء سيف ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام يجمعها بزوجها المنتج ” محمد كارتر ” . وظهرت شيماء سيف في الفيديو برفقة زوجها أثناء تواجدهما بالحرم المكي من أمام الكعبة المشرفة خلال تأديتهما لمناسك العمرة . وكتبت شيماء سيف في تعليقها على المقطع : ” من أجمل مكان فى العالم .. اللهم اجعلنا قرة عين لبعض يارب العالمين ” . وتابعت : ” اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا صالح الأعمال يارب ” .

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