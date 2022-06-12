كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 06:50 مساءً - شاركت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها . وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة برفقة الفنان ” هشام ماجد ” والمؤلف ” شريف نجيب ” من كواليس فيلمها الجديد ” تسليم أهالي ” . واعتمدت دنيا سمير غانم في إطلالتها بالصورة على لوك مختلف حيث ظهرت بشعر أسود كيرلي . يذكر أن فيلم تسليم أهالي من بطولة : دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز . والفيلم من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي .. ومن المقرر عرضه يوم 6 يوليو المقبل قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام .

كانت هذه تفاصيل خبر شعر أسود كيرلي .. دنيا سمير غانم ب ” لوك جديد ” في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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