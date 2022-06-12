شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا توضح أسباب عدم إقامة حفل نوال الزغبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا بيانًا توضح فيه أسباب إلغاء حفل النجمة نوال الزغبي، حيث جاء البيان كالتالي: "توضح اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية والتي يصعب فيها التوقيع علي أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر "قوة قاهرة" يستحيل معه إقامة الحفل في موعده.

وتؤكد اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية عدم مسئولية إدارة دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين كما تؤكد الجنة النقابية رئيسيا وأعضاء عن كامل احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن.

ومن جانبها أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر صفحتها الرسمية بتويتر إلغاء حفلها بدار الأوبرا المصرية والذي كان من المقرر تقديمه يوم 20 يونيو الجاري، وقالت نوال: أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر.

بيان اللجنة