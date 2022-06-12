شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشهد انطلاق أول مهرجان للسينما الأوروبية .. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن المملكة العربية السعودية، في العاصمة "الرياض" الأربعاء المقبل 2022 مهرجان الفيلم الأوروبي والذي يقام لأول مرة في المملكة ويستمر من 15 إلى 22 يونيو الجاري، ويشهد عرض 14 فيلمًا أوروبيًا من دول أوروبية مختلفة، ومنها النمسا وبلجيكا، قبرص، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، إلى جانب مالطا، وبولندا، بالإضافة إلى إسبانيا والسويد.

وتضم الأفلام المعروضة فيلم Little Joe للمخرجة جيسيكا هاسنير و Campeones للمخرج خفير فيسير و I am Greta للمهرج ناثان جروسمان.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، باتريك سيمونيت، قائلاً: "نحن متحمسون جدًا ويسعدني استضافة مهرجان الفيلم الأوروبي الأول في المملكة؛ وبصفتنا الاتحاد الأوروبي نحن حريصون على إضافة إلى مشهد ثقافي نابض بالحياة في المملكة العربية السعودية، يسمو إلى تسهيل التبادل الثقافي والتعريف بالثقافة الأوروبية جنباً إلى توطيد الاتصالات بين الأوروبيين والسعوديين لتعزيز التفاهم المتبادل.

يهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية وتوثيق الاتصالات بين صناع السينما الأوروبية والسعودية من خلال تنظيم جانب مخصص للأحداث.

ومن بين الضيوف المخرجين السينمائيين "جريجوري ماجني" و "ماريوس بايبيريدس" من فرنسا قبرص على التوالي، ويشهد المهرجان عرض الفيلم الإيطالي (My Brother Chases Dinosaurs) و "ماتي روكينباوخ" الذي سيناقش مع صانعي الأفلام السعوديين تصوير الجوانب القانونية للمجتمع في صناعة الأفلام.