شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر ليس آخرهم.. نجوم عالمية أجبرهم المرض على الابتعاد عن الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المطرب العالمى جاستن بيبر، لأزمة صحية حيث أعلن عن إصابته بمتلازمة "رامزى هانت"، والتي سببت له شللا في نصف وجهه الأيمن، وكشف خلال مقطع فيديو بأن إصابته بهذا المرض جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، وسيضطر للابتعاد لفترة حتى يتعافى كما أنه لا يعلم كم ستكون مدة الابتعاد، وهو حال بعض الفنانين بهوليوود الذى أضطر مرضهم إلى الاختفاء لفترة مؤقتة أو الابتعاد تمامًا واعتزال الفن، وهو ما سنكشفه خلال هذا التقرير.



بروس ويليس

بروس ويليس

يعتبر النجم العالمى بروس ويليس من أبرز النجوم اللذين ابتعدوا عن التمثيل نهائيا بعد تعرضه لأزمة صحية، حيث ذكرت ابنته رومر أنه يعاني من حالة طبية تؤثر على قدراته المعرفية تم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، ما يؤثر على قدراته المعرفية.

وأفادت عائلته فى منشور عبر انستجرام بأن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيرًا أنه مصاب بمرض فقدان القدرة على الكلام ما يؤثر على قدراته الإدراكية، لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التى كانت تعنى له الكثير".



سيلين ديون

سيلين ديون

تعرضت النجمة العالمية سيلين ديون، لأزمة صحية أبعدتها عن الأضواء حتى وقتنا الحالي بسبب معاناتها مع مشاكل صحية ناجمة عن تقلصات عضلية شديدة، تسببت في الغاء حفلاتها، وذلك بعد تأكدها من أن التشنجات التي أصابتها ستمنعها من الغناء لوقت طويل.



مايكل جامبون

مايكل جامبون

عانى الممثل البريطاني، مايكل جامبون، عام 2015، والذى حظى بشهرة في المملكة المتحدة، بأدواره التلفزيونية مثل فيليب إي مارلو في "The Singing Detective"، وبدور كبير المحققين ماجريت في "Maigret".، من صعوبة بالغة في حفظ النصوص، دفعته للإعلان عن أنه سيقاطع المسرح.



كاثرين زيتا جونز

كاثرين زيتا جونز

أبعد المرض النجمة العالمية كاثرين زينا جونز عن الأضواء لفترة مؤقتة، بعدما أصيبت بالاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب عام 2011، والذي أثّر عليها شخصياً وعلى شغفها في التمثيل، ولكن بعد فترة عادت إلى السينما من خلال فيلم "Red 2".