نجل فنانة مصرية يتعرض لأزمة صحية شديدة : ” إبنى من الصبح بيموت بين إيدى “

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:47 مساءً - أعلنت الفنانة المعتزلة ” ميار الببلاوي ” عن تعرض نجلها لأزمة صحية شديدة تزامنا مع اقتراب موعد ادائه لآخر امتحان في البكالوريوس في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك .

فكتبت ميار الببلاوي : ” إيه ده، إيه الدنيا دى، إيه الناس دى إيه، الواحد عايش فى كوكب لوحده ملهوش حد ولا يفرق مع حد، كلوا يالا نفسى ولو ليه مصلحة يعملك نفسه مروحة ولو ملوش متلزموش ” .

وتابعت : ” دى كلمة ست طيبة لقتنى ببكى فى المسجد بتاع المقابر وقالتلى دموعك غالية وفريها الجايات كتير .. والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلنى للى جاي النهاردة ” .

وأضافت متحدثة عن مرض نجلها : ” إبني من الصبح بيموت بين إيدى .. بيرجع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية، وبكرة امتحانه الصبح لانه فى بكالوريوس ودى آخر مادة ” .

وأكملت : ” طبعا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا لإنه رايح راس فى راس والسخونية ٤٠ .. ألاقي حد حقير كلمنى وبحكيله إن إبنى تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ، يطلب الطلب اللى هو عاوزه ويقفل ” .

واختتمت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي منشورها قائلة : ” عاوزة اقول الله ما يحوج حد لحد .. بس بعد الضنى مفيش وكده حلو أوي ” .