فندق شهير يرفض إقامة الفنانة ” نجلاء بدر ” به .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة ” نجلاء بدر ” في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك عن تعرضها لموقف من جانب أحد الفنادق الشهيرة بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي والذي رفض إقامتها به بمفردها بدون زوجها .

فكتبت نجلاء بدر في منشورها كاشفة تفاصيل الواقعة : ” الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية .. بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في إنتظار الغرف ” .

وتابعت : ” وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل (يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردو غير مسموح) .. مع إنه تم الحجز قبلها بيوم ٤ غرف سنجل وتم قبول الحجز وتمت إجراءات الدخول .. للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر ” .

وأضافت : “.. سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة .. هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر ” .

وأكملت نجلاء : ” هل يوجد شروط لقبول المبيت أيضا بعد أن تم الحجز وتمت أيضا إجراءات الإقامة ثم الاعتذار لعدم تواجد الزوج أو الزوجة .. أنا أثق أن مصر دولة قانون وما يحدث تعدي على القانون ” .

وعلى الجانب الآخر خرجت إدارة الفندق بتصريحات صحفية كذب من خلالها ما روته نجلاء بدر حول هذه الواقعة مشيرين إلى أن الحقيقة تتمثل في أن الأخيرة ومذيعة صديقتها كانتا قد حضرتا إلى الفندق دون حجز مسبق ولم يكن هناك غرف فارغة .

وردت الفنانة نجلاء بدر على تصريحات الفندق في منشور آخر لها جاء فيه : ” يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق، وهكذب ليه يا محترمين .. والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين ” .