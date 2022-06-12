الموت يفجع أسرة الفنان الراحل ” طلعت زكريا “

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:47 مساءً - أعلنت الممثلة الشابة ” إيمي طلعت زكريا ” وفاة عمها ” أحمد زكريا ” شقيق والدها الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” . ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة تجمعها بالفقيد عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وأرفقتها بتعليق تنعي من خلاله عمها الراحل . فكتبت إيمي في تعليقها على الصورة : ” عمي أحمد زكريا في ذمة الله .. ربنا يرحمك يا حبيبي .. هتوحشني أوي ” . يذكر أن الفنان طلعت زكريا كان قد رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما .

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