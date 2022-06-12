شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة فى القاهرة استعدادًا لإحياء حفل غنائى بالتجمع الخامس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل اليوم بمنطقة التجمع الخامس ويقدم علامة في هذا الحفل باقة من أغانيه التي اشتهر بها وقدمها خلال مشواره الفني منها "طب ليه، اللى باعنا، آسف حبيتى". وغيرها من الأغانى، وألتقط له عدة صور المصور أحمد كوتى، والحفل من تنظيم وليد منصور.

يذكر أن طرح النجم اللبناني راغب علامة، فيديو كليب أغنيته الجديدة "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، الذى يوافق اليوم الثلاثاء، وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.









وقال راغب عبر حسابه على تويتر، عن أغنيته الجديدة: " تعاليلي.. هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته.

واحتفل النجم اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 7 يونيو، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 في بلدة الغبيري قضاء بعبدا لبنان، ونشأ في عائلةٍ مؤلفة من تسعة أخوة كان ترتيبه الرابع بينهم، وظهرت موهبتة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية، وعلمه والده العزف على العود، ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود، ودرس السولفيج، لتخرج بدرجة جيد جدا.