شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشقنقيرى: لم أتزوج غير زوجتى "لا رسمى ولا عرفى" نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان محمد الشقنقيرى عن صمته حول أزمة عارضة الأزياء رحيل ذكرى، التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، من أجل توضيح الأمر، حيث إن الشقنقيرى كان يرفض التعليق على الأمر لعدم الرد على ما قيل بشأنه من زج اسمه فى تلك الأمور التى سيحسمها القضاء"، مؤكدًا احترامه للقضاء المصرى.

وفى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” قال الفنان محمد الشقنقيرى: "أنا لم أرتبط أو أتزوج بأى إنسانة طوال فترة انفصالى عن زوجتى، إلى أن مرت تلك الفترة السيئة وتم عودتى إلى زوجتى مرة أخرى، مؤكدًا عدم زوجه نهائيًا خلال فترة ابتعاده عن زوجته سواء "رسمى أو عرفى"، وتم رفع قضية على من ادعى عليّ كذبًا، وأنا أثق فى حكم وعدلة القضاء المصرى، ومن يدعى أى شيء عكس ما ذكرته فعليه أن يثبته.

وكان اسم الفنان محمد الشقنقيري تصدر مؤشرات البحث الفترة الماضية بعد افتعال أزمة بينه وبين عارضة الأزياء رحيل ذكري، حيث كتب الشقنقيري من خلال حساب الفيس بوك الخاص به "يا جماعة دى الصفحة الرسمية الوحيدة لى وأى خبر متداول على أى صفحة من صفحات التواصل الاجتماعى ليس له أى علاقة بى فأنا حتى الآن لم أصرح بأى شىء لأى جهة إلا للجهات الرسمية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء وشكراً".