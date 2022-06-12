شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السينمائى المغربى يمنع عرض فيلم The Lady Of Heaven .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المركز السينمائي المغربي منع عرض فيلم سيدة الجنة أو The Lady Of Heaven بسبب اعتباره مسيئًا للدين الإسلامى، وأعلن المركز في بيان قائلاً: "يمنع الفيلم بسبب التزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي"، وفقًا لأحد المواقع العالمية.

وذلك بعد أن أثار فيلم The Lady Of Heaven أو سيدة الجنة الجدل منذ الإعلان عنه فى عام 2020، وذلك بسبب قصة الفيلم التى تدور حول السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها - ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم - وبالتالى أدى ذلك إلى تأجيل طرح العمل أكثر من مرة بسبب الاحتجاجات والرفض الذى يلاقيه العمل منذ الإعلان عنه.

إلا أن فيلم The Lady Of Heaven تم طرحه مؤخرًا منذ أيام فى دور العرض البريطانية، ما أثار الجدل من جديد لكن هذه المرة قام مسلمون فى بريطانيا بجمع أكثر من 120 ألف توقيع لإزالة ووقف عرض الفيلم من دور العرض المختلفة، لأسباب عديدة نستعرض أبرز 3 منها أثارت الغضب حول الفيلم.

فيلم The Lady Of Heaven يجسد به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وابنته فاطمة - رضى الله عنها - ومجموعة من الصحابة منهم مؤذن الرسول بلال.

The Lady Of Heaven يحتوى على كثير من التجاوزات فى شأن عدد من الصحابة بالإضافة لتعاليم دينية خاطئة حسب قول أكثر من رأوا الفيلم.

فيلم The Lady Of Heaven قام بكتابته ياسر الحبيب رجل دين شيعى كويتى، الذى حسبما نشر عنه، أسقطت جنسيته بسبب "سب" الصحابة.

فيلم The Lady Of Heaven يدور فى زمنين مختلفين، الزمن الأول يدور فى الحاضر، حيث تتصدى سيدة تدعى فاطمة لـ إرهاب الجماعات الإرهابية، "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية، حسبما أظهر الفيديو الترويجى للعمل، وبالتالى فإنها تضحى بحياتها في سبيل ذلك، ومن ثم تظهر جدة لـ ابنها، التى تشرح له قصة السيدة فاطمة - رضى الله عنها - ابنة النبى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.