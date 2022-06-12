شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز ينفصل عن صديقته هايلى اتويل للمرة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية عن انفصال النجم العالمى توم كروز عن صديقته هايلى أتويل بشكل نهائي مؤخراً، بعدما تردد الأمر أكثر من مرة دون تأكيد رسمي من أياً منهما، إلا أن تقرير لموقع الديلي ميل مؤخراً أكد الأمر رغم وجود هايلى في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick حيث قرروا أنهم "أفضل كأصدقاء''.



توم كروز مع هايلى

وأضاف التقرير أن تواجد هايلى كان لدعم توم كروز التي باتت تعتبره مجرد صديق فقط، مثلما هو الحال مع الممثل العالمي الذى يعيش انتعاشه فنية كبيرة بفضل مجموعة من الأعمال الذى يقوم ببطولتها حالياً، وآخرها Top Gun.

أيضاً أكد موقع The Sun أن هذا الانفصال لا يعد الأول إذ سبق وانفصلا فى وقت سابق من عام 2020.

من ناحية أخري وصلت إيرادات فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick إلى 583 مليون و 408 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.



توم كروز وهايلى اتويل

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 321 مليونا و808 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و261 مليونا و600 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.