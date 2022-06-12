شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنع فيلم الأنيمشن Lightyear من العرض فى مصر بسبب قبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الكثيرون حول العالم فيلم الأنيمشن الجديد Lightyear بشغف، وهو العمل المنتظر طرحه خلال فى 17 يونيو الجارى بدور العرض الأمريكية، ولكن بدأت الشائعات بـ منع العمل من دول الخليج في الظهور، ويرجع سبب منع فيلم Lightyear بسبب وجود قبلة بين شخصيتين مثليتين صريحتين، وكما فعلت من قبل رفضت شركة ديزنى حذف هذه المشاهد التي تحتوى على التوجه الصريح لـ مثل هذه الأشياء المحرمة في دول الخليج والبلاد العربية.

وإلى الآن لم تعلن الجهة المسئولة في مصر عن منع فيلم Lightyear في دور العرض المصرية، وبالتالي يظل السؤال هل سيتم منع أو إزالة الفيلم في دور العرض المصرية والعربية؟.

وسيدور الفيلم الجديد Lightyear أثناء قضاء سنوات في محاولة العودة إلى المنزل، وبالتالى يواجه Buzz Lightyear جيشًا من الروبوتات القاسية بقيادة Zurg الذين يحاولون سرقة مصدر الوقود الخاص به.

العمل من بطولة مجموعة متميزة من الأبطال منهم كريس إيفانز، كيكي بالمر، ديل سولز، تايكا وايتيتي، بيتر سون، أوزو أدوبا، جيمس برولين.



Lightyear

الشخصية الشهيرة buzz أو كما هي مشهورة في النسخ المدبلجة بالمصري "باز يطير"، ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Toy Story، والذي نال جزءه الرابع جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار في دورته الـ 92.

حقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 إيرادات تخطت المليار دولار والفيلم ضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

ودارت أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.