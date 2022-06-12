رانيا محمود ياسين : ” اتقوا الله ولا تجاهروا بالمعاصي “

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 03:54 مساءً - خرجت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك أعربت من خلاله عن استيائها من إعلان شخصيات عامة عن إقدامها على محاولة الانتحار والكشف عما يعانون منه من أمراض أمام الجميع دون مراعاة لتأثير ذلك على الجمهور .

فكتبت رانيا محمود ياسين في منشورها : ” يعني الواحد لما يصحي على الصبح يلاقي ناس المفروض إنهم شخصيات عامة بيقولوا إنهم حاولوا الانتحار هو ده بجد ينفع!؟ ” .

وتابعت : ” الناس اللي بيكتبوا الكلام ده على صفحاتهم ده خطير جدا ومسؤولية كبيرة وخصوصا لما تبقوا شخصيات عامة وبيتاخد كلامكم على المواقع وتنتشر الأفكار الهدامة ” .

وأضافت رانيا : ” ربنا يرحمنا من ضعف نفوسنا، وحتي لو لا قدر الله إنسان ضعف وعمل كده وربنا أنقذه لا ينشر هذا، يستغفر الله كثيرا ويذهب لدكتور نفسي ولا ينشر أمراضه على الملأ ” .

وقالت : ” صفحات السوشيال الميديا لها تأثير سلبي جدا على عقول آخرين من ضعاف النفوس .. اتقوا الله ولا وتجاهروا بالمعاصي .. ربنا يشفي ويهدي الجميع لما يحب ويرضي ” .

واختتمت منشورها مستشهدة بآية قرآنية من سورة النساء : ” قال الله تعالى «لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمً» ” .

يذكر أن منشور الفنانة رانيا محمود ياسين جاء بعد إعلان الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” عن محاولتها الانتحار ومعاناتها من مرض نفسي يدعى ” اضطراب الشخصية الحدية ” .. كما أعلنت أيضا بعد ذلك انفصالها عن زوجها ” رمضان حسني ” .