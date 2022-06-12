لأول مرة .. فنانة مصرية شهيرة تكشف حقيقة علاقتها بالفنان ” كاظم الساهر ” .. لن تصدقوا من هي ؟

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 03:54 مساءً - كشفت الفنانة ” صفوة ” خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية ” ياسمين عز ” عن حقيقة الشائعات التي تم تداولها منذ سنوات عن علاقة عاطفية جمعتها بالفنان العراقي ” كاظم الساهر ” .

حيث أشارت الفنانة صفوة إلى أن هذه الشائعة مر عليها حوالي 15 عاما أو أكثر مضيفة عن أن السبب من ورائها يرجع إلى أنها أثناء تصويرها لمسرحية (قاعدين ليه) كانت على معرفة بشخصية مهمة يوجد بينها وبين الفنان كاظم الساهر شبه كبير .

فقالت : ” في الوقت دا كنت مطلقة .. وكنت أعرف شخصية لا داعي لذكر إسمها بس كان في مكان مهم وكان شبه كاظم أوي .. وكان من الإسكندرية ويجي يعزمني أنا وفريق العمل كله بتاع العرض بما إننا في إسكندرية ومش بلدنا ” .

وتابعت صفوة أن كاظم الساهر بعد تداول هذه الشائعة كان قد أصدر بيانا لنفيها وقامت هي كذلك بإصدار بيان لنفي وجود علاقة بينها وبينه وتكذيب الشائعة .. ولكنها استمرت لعدم قدرتها على كشف شخصية ذلك الرجل وإلى اليوم لا يمكنها الكشف عنه .

وأضافت : ” أنا مش من الفنانات اللي طلع عليها شائعات كتير .. وأنا مليش أي علاقة بالسوشيال ميديا خالص ومليش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي .. وفيه 4 حسابات تنتحل شخصيتي ” .