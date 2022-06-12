شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان طلعت زكريا.. وإيمى: "ربنا يرحمك يا حبيبى.. هتوحشنى أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، اليوم الأحد، وفاة عمها أحمد زكريا، شقيق والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك فى تدوينه عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أرفقتها بصورة لها مع عمها.

ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورة قديمة لها رفقة عمها الراحل أحمد زكريا، وعلقت عليها: "عمى أحمد زكريا في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حبيبي، هتوحشني أوى".



حساب ايمى طلعت زكريا

ودائما ما تحاول الفنانة ايمى استعادة ذكرياتها مع والدها الراحل طلعت زكريا، ونشرت صورة له من في فيلم "حاحا وتفاحة" و"طباخ الريس"، حيث ظهرت من خلال ستوري انستجرام الخاص بها، وهي تمسك بملابس والدها في الفيلم معلقة علي الصورة بـ " حاحا وتفاحة وطباخ الريس".



ايمى طلعت زكريا وعمها

وكانت قد شاركت ايمي طلعت زكريا محبيها وجمهورها صورة لوالدها الرحل طلعت زكريا، فى محاولة لاستعادة ذكرياتها معه، وعلقت على الصورة التي نشرتها لوالدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "رمضان كريم يا حبيبي في الجنة أحلى إن شاء الله".

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.