شكرا لقرائتكم خبر عن مين كسب؟.. شاهد شريف منير ينافس أشرف عبد الباقى وعمرو يوسف فى لعبة البلياردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان شريف منير، متابعيه صور جديدة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل إحدى صالات البلياردو وهو يمارس اللعبة برفقه أصدقائه من نجوم الفن، حيث ظهر بجانبه كلا من النجم أشرف عبد الباقى والنجم عمرو يوسف، وعلق شريف منير، على الصور: "أنا اللى كسبت".



حساب شريف منير على انستجرام

في سياق آخر، يشارك النجم شريف منير في فعاليات مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 27، والتي كانت من المقرر انطلاقتها في شهر مارس الماضي، إلى أن تم تأجيلها ليونيو الحالي.



شريف منير وعمرو يوسف واشرف عبد الباقى

إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الحالية، قررت منح النجم المصري شريف منير تكريم خاص عن مجمل أعماله السينمائية والتي قدمها خلال مشواره الفني الكبير.



شريف منير وعمرو يوسف واشرف عبد الباقى

من المتوقع أن تشهد الدورة الـ 27 لمهرجان تطوان السينمائي، حضور العديد من الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية العربية والعالمية، سيعرض في المهرجان العديد من الأفلام الروائية الطويلة بجانب الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة وأفلام والذي من المتوقع أن تحقق هذه الأفلام ردود فعل قوية.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، وشارك في بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.