بعد طرح “تعاليلي”.. راغب علامة يتصدّر ترند يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية السوبر ستار راغب علامة الجديدة “تعاليلي” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيقها أكثر من 2.7 مليون مشاهدة على قناة راغب في موقع يوتيوب.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

أغنية “تعاليلي” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات أحمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما. وجاء كليب الأغنية بصورة شبابية معاصرة من إخراج زياد خوري، تناسب أجواء الأغنية بكادرات صيفية مليئة بالألوان والحركة..

وسبق أن كشف راغب علامة في تصريحات صحفية عن أن “أغنية تعاليلي تشبه شخصيته وتاريخه” وأكد أن “الشباب والصبايا سيحبون موضوع الأغنية”.

وأكد راغب أن جمهوره سيكون على موعد مع عدد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة حيث لفت إلى أنه يحضر مجموعة من الأغاني بلهجات مصرية ولبنانية وخليجية.