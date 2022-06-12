هذه رسالة سعد لمجرد للعراقيين بعد إلغاء حفله في بغداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة إلى العراقيين بعد توقيف حفله في بلادهم قبل أيام.

ونشر لمجرد​ فيديو عبر حسابه الخاص على موقع إنستغرام، من كواليس تحضير الحفل الذي كان من المقرر إحياؤه في العراق. وقال: “إلى شعب العراق الغالي على قلبي، لحظات لا تنسى في بغداد قلعة الأسود. أود أن أشكر فريق العمل العراقي بأكمله على ما بذلوه من جهد خلال فترة تحضيرات الحفل وبناء المسرح تحديدا التي امتدت على مدار الشهر إن لم تكن أكثر من أجل توفير سبل الراحة لنا. سأراكم قريبا. كل الحب والتقدير لكم”.

وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد ليلة الحفل تدافع مئات العراقيين، الذين يحتجون على إقامة الحفل وعلى وجود سعد لمجرد، ما دفع الشركة الراعية للحفل إلى إلغائه.

وقد علق بعض العراقيين على منشور سعد، وقدموا له الدعم، كما اعترضوا على ما بدر من بعض الناس ليلة الحفل، مؤكدين له أن هؤلاء لا يمثلون آراء شعب كامل.