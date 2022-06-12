بلقيس تركب موجة الدلع بالمصري.. “ونتدلع” بأصداء مخيبة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة بلقيس فتحي أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “ونتدلع”، بمثابة محاولة منها لركوب الموجة السائدة في الفترة الأخيرة مع صدور العديد من الأغنيات التي تتمحور حول “الدلع” وأبرزها أغنيات “دلّع واتدلّع” للفنان حسين الجسمي، و”هتدلع” للفنان عمرو دياب.

بلقيس كررت من خلال أغنية “ونتدلع” تجربتها في الغناء باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها “دبلوماسي” في الصيف الماضي. ويبدو أن بلقيس أرادت أن تكرّر بأغنيتها (عن الدلع) النجاح الذي حققته في “دبلوماسي”، لتدخل المنافسة الفنية في مصر هذا العام أيضًا.

أغنية “ونتدلع” من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي تعاونت معه بلقيس في أغنية “دبلوماسي” ومن توزيع أحمد عادل. أمّا الكليب فصوّرته في مصر مع المخرج محمد سامي.

ترافق صدور الأغنية مع حملة دعائية واسعة سعت من خلال بلقيس جاهدةً إلى تشويق الجمهور، ورغم كل المحاولات عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، جاء طرح الأغنية باهتًا، وبعيدًا عن الصخب والضجّة، فلم تنجح الفنانة الخليجية باقتحام الترند في مصر كما حدث مع زملائها مؤخرًا لدى صدور أغنياتهم، وأبرزهم عمرو دياب وحسين الجسمي وماجد المهندس وراغب علامة.

حقق فيديو كليب أغنية “ونتدلع”، 500 ألف مشاهدة فقط بعد يومين من صدوره على يوتيوب، وذلك رغم محاولة بلقيس للتسويق لعملها الجديد بفيديو نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”، وظهرت فيه خلال مشاركتها بحفل زفاف شعبي في القاهرة، ورقصها مع والدة العروس إذ أرفقت الفيديو بمقطع من الأغنية الجديدة وعلّقت قائلةً: “ثروباك لما دخلت فرح شعبي في القاهرة ورقصت مع ام العروسة القمر وتوقعوا اخش اي فرح كده في الوطن العربي انا بقلكو اهو”.

تنوعت الأصداء حول الأغنية، فبعض التعليقات جاءت مخيبة إذ قال متابع: “الأغنية عادية جدا، اختيار غير موفق للفنانة بلقيس”، وقال آخر: “بعيدة عن الجوء المصري ومش زينا ولا شبهنا”، فيما قال أحدهم: “الهدف انك تدخلي سوق مصر وده صعب بصراحة”.

وعبّرت تعليقات أخرى عن إعجاب محبي بلقيس بالأغنية والكليب فقال أحدهم: “حلوة الفكرة بلقيس.. فنانة مسؤولة و وواعية ما شاء الله عليك”، وقال آخر: “فكرة الكليب رائعة جدا دائما موفقة في اختياراتك يا بلقيس”.