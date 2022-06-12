شكرا لقرائتكم خبر عن تخلى عن حلمه لتربية شقيقاته.. رحلة كفاح الكوميديان الفيلسوف محمد عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد 90 عاما على ميلاد الفنان الكبير محمد عوض الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 12 يونيو من عام 1932 ليكون أحد نجوم الفن فى مصر والعالم العربى ويمثل مدرسة فنية مهمة فى تاريخ الكوميديا، حيث بدأ مشواره فى فرقة الريحانى وصعد سلم النجومية حتى أصبح صاحب مسرح مهم وشركة إنتاج وقدم العديد من المسرحيات التى وصلت للعالمية وتم عرضها فى أكبر مسارح العالم، و بدأت شهرته الواسعة مع مسرحية "نمرة 2 يكسب"، التى لعب فيها 4 أدوار، وحققت نجاحًا غير مسبوق، وأصبحت أيقونة المسرح فى الستينيات بما حققته من دخل وإيرادات.

وبعدها تألق فى عدد من المسرحيات، منها مسرحية "العبيط"، والطرطور وطبق سلطة، ومطرب العواطف ، وغيرها وحقق نجاحات غير مسبوقة فى أعداد المتفرجين، وقدم مسرحيات عالمية.

كما تألق محمد عوض فى السينما وشارك السندريلا سعاد حسنى بطولة ما يقرب من 10 أفلام، منها:"حواء والقرد"، و"حلوة وشقية"، و"بابا عاوز كده"، كما تعاون مع كبار المخرجين، ومنهم بركات، وصلاح أبوسيف، وعلى بدرخان، ونيازى مصطفى، وفطين عبدالوهاب، وسعيد مرزوق.



ورغم تميز الفنان محمد عوض فى الكوميديا إلا أنه عانى فى حياته من أحداث حزينة وتحمل منذ صباه مسئوليات أكبر من سنه.

وعن طفولة وشباب الكوميديان الفيلسوف تحدث ابنه المخرج عادل عوض فى حوار لليوم السابع موضحاً أن والده ينتمى لأسرة بسيطة من محافظة الشرقية، ولكنه ولد فى حى العباسية بالقاهرة فى 12 يونيو 1932، وكان والده موظفًا.

والفنان محمد عوض هو الأخ الأكبر والوحيد بين 3 بنات، وكانت أهم هواياته الكشافة وكرة القدم، وانضم لفرق الكشافة الملكية، وكشف ابنه أنه كان يذهب فى رحلات كشفية ويحب الرحلات والسفر والطبيعة والبحر، وهو ما كان له أثر كبير على شخصيته المتفتحة.

وكان حلم حياة الفنان محمد عوض أن يلتحق بالكلية البحرية، لكن توفيت والدته وعمره 18 سنة، وكان فى الصف الثانى الثانوى، وحينها أكد له والده أنه يجب أن يتخلى عن حلمه، لأنه سيكون العائل الوحيد لشقيقاته البنات بعد وفاته، والضابط البحرى حياته غير مستقرة، وبعد عام من وفاة والدته توفى والده ليترك له مسؤولية أخواته البنات، وهو فى الصف الثالث الثانوى.

وتابع عادل عوض متحدثا عن كيفية تحمل والده لهذه المسئولية الكبيرة قائلا:"المدير الذى كان يعمل معه والده ساعده فى الحصول على نفس وظيفة أبيه حتى يظل راتبه مستمرًا، وهذا المدير ساعده كثيرًا، وكان يشجعه على المذاكرة ويتغاضى عن غيابه فترة الامتحانات".

كان الفنان محمد عوض يهوى التمثيل منذ طفولته، ويشارك فى فريق التمثيل بالمدرسة، وعندما انتهى من دراسته الثانوية التحق بكلية الآداب، قسم الفلسفة، حيث كان متفوقًا فى الفلسفة بالمرحلة الثانوية، وحصل على المركز الثانى فى مسابقة الفلسفة على مستوى القطر، ومن هنا جاءت تسميته "الكوميديان الفيلسوف".

وعن بداية مشوار الفن قال ابن الفنان محمد عوض:" كان الأديب أنيس منصور مدرس والدى بالكلية و تبنى الفرقة المسرحية التى كونها والدى مع الفنان سعيد عبدالغنى، وكانت تنافس فرقة الحقوق التى كونها كرم مطاوع وجلال الشرقاوى، وحقق أبى وفرقته تفوقًا كبيرًا، وبعدها بدأ رحلته ومشواره مع الفن"