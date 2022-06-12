شيرين تشعل فتيل الخلاف مع عمرو دياب.. “مش لايقين على بعض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلاً جديداً، بعدما أطلقت تصريحات نارية جديدة عبر “إنستغرام” خلال تواصلها مع متابعيها، أشعلت بها فتيل الخلاف مجددًا مع الفنان عمرو دياب.

وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى أنها تشعر بالتردد، تجاه التعاون مع دياب، وأكدت أنها تشعر بأنهما لا يليقان على بعضهما بعضاً، ولكن تمنت أن يحدث ذلك يوماً، قائلةً: “حاسة ان احنا ممكن مش لايقين على بعض، بس أكيد ممكن ودي حاجة اي حد يفرح بيها.

تصريح شيرين عبد الوهاب لم يمرّ مرور الكرام، وأحدث ضجّة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصًا محبي عمرو دياب، الذين اعتبروا أن شيرين تسعى في كل مرّة إلى التقليل من شأن “الهضبة”، واستذكروا الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه في حفل زفاف الفنانة كندة علوش والفنان عمرو يوسف، حين هاجمت عمرو دياب ووصفته بأنه كبر في السن كنوع من السخرية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما اندلعت أزمة بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب، حيث فوجئ الجمهور بتقديمها بلاغاً ضده بعدما تعرض لها لفظياً، وتم استدعاؤه والتحقيق معه وخرج بعدها بكفالة 10 آلاف جنيه، وبالتزامن مع تلك الأزمة، صرح محامي الأخير بأنهما متزوجان ويعيشان معاً في منزل واحد منذ فترة، الأمر الذي نفته شيرين عبر صفحتها في “إنستغرام”.