فن ومشاهير

نوال الزغبي ترفض إحياء حفل دار الأوبرا.. “سوء تنظيم وفوضى”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن عدم إحياء حفلها الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 من شهر حزيران/يونيو الجاري على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية وذلك بسبب سوء التنظيم.

وقالت نوال في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصرية وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل”.

وأضافت: “أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر”.

ورحب جمهور نوال الزغبي بقرارها، لعدّة أسباب ومن بينها: اغلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالحجوزات، مما تعذّر على الراغبين بالحضور حجز تذكرتهم، والبلبة التي حصلت منذ أيام بعد انتشار خبر تأجيل الحفل، والتي عادت من بعده نوال ونفته.

وكانت نوال قد أحيت يوم الجمعة الماضي حفل ختام مسابقة “ميس إيليت وورلد 2022” لملكات جمال العالم والتي أقيمت في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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