شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تروى لحظات نجاحاتها وانكساراتها وتعرضها للظلم فى مشوارها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قيّمت النجمة روجينا مشوارها الفني الطويل الذى بدأته في سن مبكرة وروت لحظات النجاح والانكسار وتعرضها للظل مضيفة: "مشوارى طويل أوى أوى، فيه انكسارات كتيرة، وفيه نجاحات أيضًا بفضل ربنا وكرمه، وبقول إن كل مسلسل بعمله أكنى لسه ببدأ من جديد وأنى بمثل لأول مرة وأعتقد إن ده أحلى حاجة فيا كممثلة وهفضل كده طول عمرى، كل تجربة بالنسبة لى بحس إنى في سنة أولى معهد بتعلم من كل الناس من أصغر ممثل لأكبرهم، من المخرج، من اللى ورا الكاميرا وهفضل صغيرة في الفن لأنى مؤمنة إني هفضل أتعلم".

وأضافت روجينا خلال ندوة الخليج 365:"مشوارى سعيدة بيه، اشتغلت مع أهم المخرجين والمؤلفين في مصر، وسعيدة أن في مشوارى مريت بتجربة الأستاذ يوسف شاهين، ودى تجربة كبيرة ومهمة في حياتى، وأنا بقول إن في حياتى المعهد تجربة ومكان إتعلمت فيه التثميل، ويوسف ياسين مرحلة أخرى لأنه مدرسة كبيرة أوى، معنديش شخصية في يوم من الأيام أقول مش حاباها أو ما أحبش أتكلم عنها، كل شخصياتى بحبها وبحترمها وكل اختيار عملته كان ليه ظروفه والفترة اللى تخلينى أقبل أو أرفض الدور".

واستكملت روحينا: "معنديش لحظات ندم، لأن الندم دايما بيأخرنى، كانت عندى فترات كتيرة أوى حسيت بيها بالإحباط وقعدت في البيت وما اشتغلتش بالسنة والسنتين والتلاتة ولكن كنت بشوف إن اختيار ربنا كان صح، لأن الفترة دى بناتى كانوا محتاجينى انى أكون معاهم وأشرف كمان، مشوارى اللى رتبه ربنا سبحانه وتعالى ولأن أنا اجتهدت كتير ربنا توج تعبى ده بأن اللى كانت نفسى فيه إن يبقالى مسلسل من بطولتى حصل الحمد لله".

وعن تعرضها للظلم خلال مشوارها كشفت روجينا: "كتير أوى حسيت بالظلم، أنت بتحس بالظلم لما يبقى عندك دور ويتاخد منك وأنت داخل تصوره، بتحس بالظلم لما تلاقى ناس طلعت عليك شائعات مش أنت سبب فيها وقعدت في البيت بسبب وجود جوزى في منصبه، بتحس بالظلم لما تشتغل مسلسل وتتعامل بطريقة مكنتش متخيل من الناس إنها تظلمك بالشكل دا سواء في إسمك سواء في دورك وغيره".

ولفتت روجينا:"الشغلانة فيها إحساس بالظلم كتير بس الظلم دا مخلانيش أنكسر وأكتئب وأبقى شخص كارهة الناس اللى حواليا بالعكس، خلانى إن في يوم من الأيام أبقى على يقين إن ربنا هيكرمنى، أنا حاسة إن الظلم ده ربنا هيجازينى عليه اضعاف مضعفة".

واستضاف ”الخليج 365” النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز في ندوة فنية، للاحتفال معهما بنجاح مسلسلهما الأخير "انحراف" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكان في استقبالهما الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وكرم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز عن المسلسل.

يذكر أن مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.



الخليج 365 يكرم صناع مسلسل انحراف



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يكرم الفنانة روجينا



الفنانة روجينا



الفنانة روجينا ورؤوف عبد العزيز والكاتب الصحفى عمرو صحصاح