شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تفقد زوجها المحامى بعد فضيحة.. هند صبرى تقدم The Good Wife فى 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة هند صبرى لتقديم مسلسل جديد مكون من 45 حلقة، بعنوان مبدئى في مهب الريح، وهو المسلسل المأخوذ عن سلسلة أعمال "The Good Wife" وهو مسلسل دراما قانونية وسياسية أمريكية وعرض لأول مرة على شبكة سي بي إس في سبتمبر 2009. المسلسل من تأليف روبرت كينغ وميشيل كينغ. وبطولة جوليانا مارغوليس، جوش تشارلز، كريستين بارانسكي، ارشي بنجابي، وعرض في 9 مواسم على مدار 156.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها ، محامي الدولة السابق، و بعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.





مسلسل في مهب الريح، من بطولة هند صبرى، وماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

يشار إلى أن هند صبرى تنتظر طرح فيلم "كيرة والجنط بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويشارك في بطولة الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 30 يونيو، سيد رجب، احمد مالك، هدى المفتى، أسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، سيناريو وحوار أحمد مراد، اخراج مروان حامد.