شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم محطات فنان العرب محمد عبده الغنائية.. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، 12 يونيو، ذكرى ميلاد فنان العرب محمد عبده الـ 73، والذى ولد فى محافظة الدرب فى جازان جنوب المملكة العربية السعودية.

ويعتبر محمد عبده من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربى الذين عاصروا الجيل القديم والحالى من نجوم الغناء، واستطاع من خلال مشواره الفنى وأغانيه أن يستحوذ ليس فقط على اعجاب جمهوره ومحبيه، بل على اعجاب المطربين من أبناء الجيل الحالى.

ومن أكثر الأغانى التى قدمها محمد عبده، وحققت نجاحا ساحقا وارتبط بها الجمهور، أغنية «الأماكن»، حتى أن العديد من المطربين يقوموا بغنائها فى حفلاتهم أو لقاءاتهم التليفزيونية.

ومن بين المطربين الذين غنوا «الأماكن» أنغام، وماجد المهندس، وكارمن سليمان، وديانا حداد، وهايدى موسى، وهى من كلمات منصور الشادى، وألحان ناصر الصالح.

بدأ محمد عبده رحلته لعالم الفن فى الستينات، وهو طالب فى المعهد ‏الصناعى بجدة، فاختير ضمن أفراد بعثة سعودية متجهة إلى ‏إيطاليا لصناعة السفن، فتحولت الرحلة من بناء السفن إلى بناء ‏المجد الفنى، وكان ذلك عن طريق "عباس فائق غزاوى"، الذى كان ‏من ضمن مكتشفى صوت محمد عبده عندما غنى فى الإذاعة فى ‏برنامج (بابا عباس) عام 1960، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر ‏طاهر زمخشرى.‏

محمد عبده قدّم خلال مسيرته ‏الغنائية أغانى عاصرت الجيلين القديم والحديث، من أبرزها ‏‏«المعاناة» و«الفجر البعيد» و«على البال» و«مشرق النور» ‏و«شبيه الريح» و«أيامى ليك» و«عمرى نهر» و«الأماكن»، التى ‏لاقت انتشارا واسعا على المستوى العربى، لعذوبة كلماتها وأداء ‏عبده الرفيع لها، كما نالت ألبوماته أيضا صدى واسعا، منها: ‏‏«وحدك» و«الهوى الغايب» و«على البال» و«لا تسرق الوقت» ‏و«يا غافية قومى»‎.‎