بعد سنوات من الغياب.. لن تصدّق كيف أصبح شكل الراقصة صفوة بطلة فيلم “هي فوضى” – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 06:54 صباحاً - أعوام عدة اختفت فيها الراقصة صفوة عن الأنظار، إلا أنها عادت إلى الأضواء من جديد وظهرت كضيفة في برنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “MBC مصر“

قالت الفنانة والراقصة صفوة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز أنها انسحبت من الوسط الفني وفكرت في العمل بوظيفة أخري، مؤكدة أنها فشلت في أن تصبح ست بيت خلال السنتين الماضيتين لأنها ليست حياتها.

وأضافت صفوة ، إنها لم تفكر مطلقًا أن تعمل مع فنان أخر أو يسبقها في العمل فنان أخر، مشيرة إلي أنها شاركت في برامج كثيرة وهي صغيرة السن وكانت دائما تصرح بأنه عندما تصل إلي 35 سنة سوف تكون مثل لاعب الكرة يجب أن أن تعتزل الرقص.

وأوضحت صفوة، أنها اعتزلت الرقص ولكن عند 37 سنة، مؤكدة أن السنتين الزيادة عن سن الـ 35 سنة كانوا عبئ عليها، لافتة إلي أن الرقص الشرقي له عمر معين ويجب التوقف عنده.

من هي صفوة؟

صفوة هي راقصة مصرية عملت في مجال التمثيل ولدت في 31 مارس 1968، عملت لسنوات كراقصة شرقية، كما ظهرت في عدد من الأفلام كراقصة وليست كممثلة، ثم اعتزلت الرقص تمامًا لكي تتفرغ للتمثيل.

بدأت سنوات نشاطها الفني عام 1995، لتتحول من خلال 28 عملا فنيًا من مجرد راقصة لممثلة من طراز مميز جدًا.

البداية كانت عام 1995 من خلال مشاركتها فى فيلم “امرأة هزت عرش مصر”، قدمت بعدها عام 1999 فيلم “أمواج الغضب”.

لكن بداية نضوج صفوة الفني الحقيقي والقوي بدأ مع دور “شوقية” والذي قدمته في فيلم “جنة الشياطين” للمخرج أسامة فوزي، ليختارها داوود عبدالسيد بعد ذلك في دور “رباب” في فيلمه “أرض الخوف” عام 2000، ثم ظهرت بعد ذلك في مشهد كراقصة في فيلم “معالي الوزير” سنة 2002، لتعود بسرعة لمنطقتها الطبيعية ويختارها يوسف شاهين لتقدم دور “سمية” في فيلم “هي فوضى”.

اكتفت الراقصة صفوة بعمل مسرحية واحدة عام 2005 وهي مسرحية “قاعدين ليه؟” مع النجم سعيد صالح.

ورغم الأسماء التي عملت معها صفوة إلا أن نجوميتها الحقيقة وتألقها جاء في الدراما وخصوصا آخر 3 سنين، حين قدمت دورها في مسلسل “بدون ذكر أسماء” و”السبع وصايا” و”العهد”.

من أهم أفلامها: (أرض الخوف، جنة الشياطين، هى فوضى، دم الغزال)، ومن أهم مسلسلاتها: (أوان الورد، زمن عماد الدين، بدون ذكر أسماء، السبع وصايا).

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