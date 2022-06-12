شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كليب "ربنا يكفينا" لـ محمد رشاد ومروة نصر.. قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد كل من المطرب محمد رشاد ومروة نصر لطرح أغنية دويتو تحمل اسم "ربنا يكفينا" ومن المقرر أن تحمل عددًا من المفاجآت، وينافش فكرة الدويتو الخير والشر بين البشر، وهى من ألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.





وظهر مؤخرًا الفنان محمد رشاد في الحلقة الثالثة من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الذى عرض في موسم رمضان، بشخصيته الحقيقية كضيف شرف في مشهد يجمعه بجودي المالكي "كارولين عزمي" وخطيبها، في استديو التسجيل الخاص بخطيبها كي يقوم بتسجيل أغنية له .

وجاءت كلمات الأغنية التي غناها محمد رشاد متماشية مع أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل وكانت كلماتها كالتالي: بعد الفراق مابقتش حاجة هي هي، كل حاجة شايفها غامقة وهي مش ليا، ومفيش في القلب حاجة تفرحه بقي دق قلبي بيجرحه وبيدبحه، أنا موجوع، أنا موجوع اوي من قسوة الموضوع ماهي مش حياة أعيش العمر ويا دموع ومفيش رجوع انا موجوع ، ووحشاني والشوق في القلب بقي ممنوع وقلبي بيبكي ويا الروح بصوت مسموع انا موجوع .

وطرحت مؤخرا المطربة مروة نصر أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "دوم تك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد حجازى، وألحان يوسف حسين، وتوزيع زوووم، وهى إحدى أغنيات البومها الجديد "برة المقارنة".