هل تصدق أنها غادة رجب؟… تعرّف على سبب زيادة وزنها بهذه الصورة الرهيبة – «فيديو وصور»

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:47 صباحاً - علّقت الفنانة المصرية غادة رجب، على اكتسابها الكثير من الوزن الزائد مؤخرًا، وذلك خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس”، تقديم الإعلامية “ياسمين عز” على قناة “MBC مصر”.

غادة رجب كشفت سبب زيادة وزنها، مرجعة الأمر على الحمل والولادة، حيث قالت: “تخــنت بسبب الحمل والولادة ومش شـاغلني رأي الناس في وزني”.

وأكدت أنها تريد خسارة وزنها والعودة إلى وزنها الطبيعي مثل أي شخص، حيث قالت: “أكيد أنا عايزه أنزل وزني، لأن أي حد جسمه بيتخن بيبقى نفسه يرجع لوزنه الطبيعي، لكن إذا كان الوزن الزايد في مقابل ليلى وإني معأأنديش وقت أنزل جيم علشان أخد بالي منها فهي أولى بالوقت والمجــهود ده”.

غادة رجب في ضيافة ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”

وأضافت أن الجمهور الحقيقي الذي يحبها سوف يتقــبلها في أي شكل، وسوف يستمعون لها حتى وإن تغــيرت مــلامحها للغاية، موضحة أنها خلال تكريمها مؤخرًا تم التقاط لها صورة تذكارية بزاوية جعلتها تبدو بوزن أكبر من وزنها الحقيقي، لكنها لم تتأثر بالتعليقات الســلبية حول وزنها، مشـــددة على أنها سعيدة جدًا بوزنها الحالي والتغيرات التي طرأت عليها.

غادة رجب في ضيافة ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”

وكانت قد أحيت الفنانة المصرية غادة رجب حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 70، مساء الجمعة 20 مايو، أطلت في الحفل بفستان أسود طويل، وقد ظهرت بزيادة وزن كبيرة غــيرت مــلامحها، وهو ما أثار الشــكوك حول حملها من زوجها الشاعر عبدالله حسن.

زواج غادة رجب:

وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية غادة رجب بزواجها من الشاعر عبدالله حسن في شهر يناير عام 2020 .

ورزقت الفنانة غادة رجب بمولودتها الأولى من زوجها في شهر يناير عام 2021، وأطلقت عليها اسم “ليلى”.

من هي غادة رجب؟

وغادة رجب مطربة مصرية، والدها هو الدكتور “رضا رجب” عميد المعهد العالي للموسيقى العربية وعازف الكمان المعروف، ووالدتها أيضًا خريجة كلية التربية الموسيقية، لم تدرس غادة الموسيقى أكاديميا برغم نشأتها في أسرة أكاديمية فهي حاصلة على ليسانس الآداب قسم إعلام.

بدأت غادة رجب مشوارها الغنائي في سن صغيرة عندما استمع إليها الكاتب الصحفي أحمد يونس وقدمها فى أغنية (القمح الليلة) فى عيد القمح ولم تكن قد تجاوزت التاسعة من عمرها، ثم قدمها والدها في حفلات مهرجان الموسيقى العربية ثم في حفلات ليالي التليفزيون، ثم بعد ذلك قدمها الدكتور جمال سلامة فى أوبريت (حراس الوطن) من تأليف الشاعر (عبد الرحمن الأبنودي).

ظهرت وهي طفلة في أكثر من أغنية مصورة بالثمانينيات وبداية التسعينيات ومنهم أغنية (العيد السنة دي) لحن وتوزيع والدها د. رضا رجب وكلمات د. داليا حسني، والأغنية الشهيرة (أنا من البلد دي) مع نخبة من نجوم الطرب وقتها منى عبد الغني وإيهاب توفيق وطارق فؤاد والراحل عماد عبد الحليم وابنة شقيقه النجمة أنغام وشيرين وجدي والطفل وائل سامي.

شاركت الفنانة غادة رجب فى مهرجان الأغنية الإذاعية الرابع الذي عُقد فى الأردن عام 1997، لتصدر ألبوم (أحلام البنات) عام 1998، كما شاركت الفنان كاظم الساهر في غناء دويتو، شاركت في مسلسل السندريلا عام 2006 حيث قدمت دور نجاة الصغيرة، وتوالى نشاطها الفني بعد ذلك، وطرحت ألبومها (صورتي) عام 2012.

نورت

نورت