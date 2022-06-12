هند القحطاني تظهر بشكل صادم بعد مضاعفات عملية تجميل وتقول: “يا ريتني متزوجة من رجل طيب حنون”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:47 صباحاً - نشرت المشهورة السعودية هند القحطاني ، مقاطع فيديو ظهرت فيها بشكل صادم حيث تحدثت عن معاناتها ومرورها بأزمة صحية بعد إجرائها عملية تجميل.

وأظهر مقطع فيديو تعرضها لإصابة في الوجة وخاصة ناحية الأنف والفم . وعلقت القحطاني على الفيديو قائلة :” حواجبي والشعر اللي زرعته بالجبهة كله طاح ما عاد منه شيء”.

وقالت خلال الفيديو :”ما قدرت أنام.. أخذت مسكنات ولا في فايدة.. تخيلوا وجهي يوجعني خصوصا الجزء الأيمن.. وحنجرتي خاصة الجهة اليمنى.. وصداع وحرقان في أنفي.. “، ووصفت عملية التجميل التي أجرتها ب” متعبة”.

كما ظهرت خلال فيديو آخر وهي منومة داخل مستشفى، وقالت :” : ” ياريتني متزوجة رجل طيب حنون… شدة الألم فتحت لي جروحي.. حسيت أني وحيدة”.

وأشارت إلى أنها فقدت حاسة التذوق والشم كما أنها لم تستطيع أن تنام على الرغم من أخذها حبوب منومة، وذلك بسبب شدة الألم الذي تشعر به.