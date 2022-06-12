بعد أزمة العوضي: ياسمين عبدالعزيز وأحمد برادة.. قصة الحب القديمة تعود للأضواء.. تفاصيل تُنشر لأول مرة!

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 05:47 صباحاً - حالة من الجدل أثارتها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأيام القليلة الماضية بدأتها بالإعلان عن اجراء عملية جراحية وعودتها من سويسرا .بعدها قامت بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي، مما أدى إلى أنتشار أنباء تفيد بإنفصال الثنائي.

وذكّرت تلك الأزمة الأخيرة، الجمهور بعض المشاكل والأزمات التي تعرضت لها الفنانة على مدار حياتها، والتي كانت أشهرها علاقتها بلاعب الإسكواش الأسبق والمطرب والممثل المعتزل أحمد برادة

ياسمين عبد العزيز وأحمد برادة

أزمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد برادة

أزمة ياسمين عبدالعزيز ولاعب الإسكواش والممثل أحمد برادة والتي لا يعلم عنها الكثير شيئًا .. أحمد برادة الفنان وبطل العالم للاسكواش سابقًا كان أحد أهم الاسماء في حياة ياسمين وأسرتها، سواء وهي طفلة أو في سن المراهقة واستمرت حتى الزواج والإنجاب.

فقد كانت وما زالت العلاقة بين أحمد برادة وياسمين عبدالعزيز مليئة بالألغاز والغموض ولم ينجح أحد في حل هذه اللوغاريتم، فهما أصدقاء منذ الطفولة بحكم الإقامة في نفس المنطقة ولعبا كثيرًا معا في شوارع المعادى، وكثيرًا ما ظهرا معًا في عمر المراهقة والشباب إلى أن حدثت واقعة الاعتداء على برادة ومحاولة قتلـــه أمام منزله.

تردد اسم ياسمين في القضية وقيل أن ارتباطها بعلاقة عاطفية معه وراء الحادث، ومع الوقت انتهت الشائعات إلى أن تفجرت الخلافات من جديد ولكن هذه المرة بين برادة وزوج ياسمين السابق رجل الأعمال محمد حلاوة بعد أن اتهمه رجل الأعمال بإنه وراء حادث الإعتداء الذي تعرض له وأدى إلى دخوله المستشفى.

هذا الإتهام من جانب رجل الأعمال لأحمد برادة لم يكن الأول في علاقتهما فقد سبقته سلسلة من الإتهامات بينهما يتهم فيها كل طرف الآخر بسبه وتهد يده عبر الهاتف، بعد أن أكد برادة ان حلاوة سبق له أن حادثه هاتفيًا واتهمه بالعديد من الإتهامات وهدده بشكل صريح بحجة أنه تحدث عن زوجته في حوار صحافي لاحدى المجلات الفنّية.

وتقدم برادة ببلاغ رسمي للشرطة المصرية بتهمه بالتـهديد بالقتل، وفي المقابل، اتهـم رجل الأعمال حلاوة لاعب الاسكواش أحمد برادة ومطلقته دعاء فوزي وشقيقها هشام بمحاولة قتله وقدم كل منهما ادلته واتّهمت ياسمين الزوجة السابقة لزوجها بمحاولة قتـله لأنه رفض أن يعطيها 12 مليون جنيه قيمة أرباح شركته، بينما اكتفى حلاوة بعرض 7 ملايين فقط.

ثم انتقل الصـراع إلى حرب إعلامية شرسة بينهما، حيث كان من الواضح أن ياسمين سبب الأزمة وأن هناك شيئًا خفيًا جعلهما يتصارعا لدرجة التهـديد بالقـتـل.

أحمد برادة يكشف علاقته بياسمين عبدالعزيز

برادة صرح قائلاً: ياسمين صديقة منذ الطفولة وكنت اعتز بها جدًا لدرجة أنني رشحتها لبطولة فيلم كنت مرشحًا لبطولته مع المخرج محمد عبدالعزيز ولا أعرف من أين نسج زوجها في خياله ان هناك علاقة تربطني بها لدرجة انه قال لي انه سيضـربني مثلما ضربني من قبل ولذلك تقدمت للنائب العام بطلب من اجل فتح التحقيق في الحادث الذي تعرضت له من قبل.

وكان الفنان هشام سليم أثار الجدل بعد أن فام بتوجيه رسالة لياسمين عبد العزيز بعد الخلاف الذي حدث بينها وبين ابنته.

ونشر “سليم” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي هاجم فيها عن ياسمين عبدالعزيز بعد اتهاماتها غير الأخلاقية لابنته، وسألها: “لسة بتلعبي اسكواش”؟، في حين أثار هذا التساؤل دهشة وحيرة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه يحاول معايرة ياسمين ويقصد قضيتها المغمورة مع أحمد برادة وعلاقتها بها، والتي لا يعرف أحد عن كواليسها أي شيء.

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