شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف جنيه حصيلة إيرادات فيلم "فارس" في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيرادات ضئيلة للغاية حققها فيلم فارس الذى يخوض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة في السينما، حيث حصد إيرادات بلغت 13 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة، والفيلم انطلق في السينمات يوم الأربعاء الماضى الموافق 18مايو، لينضم إلى أفلام موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، لتصل إيراداته لـ 600 ألف جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعاني من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في اطار تشويقى مثير.