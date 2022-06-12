شاهد كيف أصبحت إبنة الراحل إبراهيم يسري الآن.. شابة فاتنة وجريئة.. وتشارك حاليًا في هذا المسلسل!

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 03:54 صباحاً - يعد الفنان الراحل إبراهيم يسري أحد الفنانين في تاريخ مصر فهو بلا شك أحد نجوم الدراما المصرية والعربية وله عشرات المسلسلات الناجحة مع كبار النجوم، وسار على دربة كل من نجله “محمد” وابنته “هنا”.

وعلّقت الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري على فكرة استخدام اسم والدها، في الدخول للوسط الفني، وتحقيق انتشار لها، خاصةً بعد نجاحها في مسلسل الثمانية الذي يعرض حاليًا، الذي يعرض عبر منصة watch it.

الفنان الراحل إبراهيم يسري مع إبنته هنا في الطفولة

وقالت هنا إبراهيم يسري، في أحدث تصريحاتها الصحفية إن اسم والدي لم يساعدني في الدخول للوسط الفني، حيث إنني دخلت المجال بمحض الصدفة، كما أنني دخلت الوسط بعد رحيله عن دنيانا.

وأضافت هنا إبراهيم يسري: الفنان خالد الصاوي شجعني في أولى أيام مشاركتي في مسلسل ريفو، ولم يكن يعلم أنني ابنة الفنان إبراهيم يسري، والحمد لله استفدت من تلك التجربة وكل من تعاملت معهم.

واختتمت هنا إبراهيم يسري حديثها برسالة مؤثرة لولدها الراحل، قائلة: وحشتني أوي ومحتاجة لك معايا بزيادة.

إبنة إبراهيم يسري تبدع في الغناء في «مسلسل الثمانية»

وظهر هنا يسري، في “مسلسل الثمانية” الذي يعرض حاليًا حيث لعبت دور مطربة مغمورة ، يتم تكليف خالد الصاوي بقلتها .

وخلال الحلقة الثانية من مسلسل الثمانية أدت هنا يسري أغنية Bang Bang لنانسي سيناترا ، والتى قدمت عام 1999 .

وعن مشاركتها في مسلسل “الثمانية” قالت هنا: “أنا كنت عايزة أقلد بابا وعايزة أمثل بس استنيت الفرصة وفجــأة لقيت المخرج بيكلم اخويا محمد وقاله أنه عايزني أقدم على اختبارات التمثيل للمسلسل”.

وتابعت الفنانة الشابة هنا إبراهيم يسري: “ليا الشرف اني اشارك في المسلسل دة ودوري شخصية طيبة اوي”.

مسلسل “الثمانية” بطولة الفنان آسر ياسين وخالد الصاوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، ومحمد علاء، وفراس سعيد، بجانب نخبة من النجوم العرب. ومن تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

أعمال هنا يسري الغنائية

وكانت هنا إبراهيم يسري، قد طرحت مؤخرًا كليب «مانتاش بعيد»، وأهدته إلى والدها الفنان الراحل إبراهيم يسري، والذي غيّبه الموت عن عالمنا يوم 20 أبريل عام 2015.

يُذكر أن هنا إبراهيم يسري قدمت أغنية “خليكي جامدة”، الأغنية من كلمات شادى محسن ومها يسرى، وألحان شادى محسن وإخراج نضال هاني.

وكانت هنا يسري، قد أثارت، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بعدما طرحت أغنية “بنت الجيران” على طريقتها الخاصة، حيث غيرت من توزيعها الأصلي الذي غنى به مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وغنتها بتوزيع جديد.

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