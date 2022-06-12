شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان محمد عوض.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد عوض، اشتهر عوض بتقديم الأفلام الكوميدية، اسمه الحقيقى محمد محمد عوض يوسف، حيث ولد فى 12 يونيو 1932 القاهرة، حصل على ليسانس آداب جامعة عين شمس عام 1957 وعلى دبلوم المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1962.

كانت بدايته الحقيقية فى مسرح الجامعة، فبعد التحاقه فى جامعة عين شمس بكلية الآداب قسم الفلسفة قام بإنشاء فرقة تمثيل، وكان يقوم بإعادة تقديم مسرحيات الريحانى، فقد أحب مسرحيات نجيب الريحانى كثيرا، فكان يقوم باستدعاء أحد أبطال مسرحيات الريحانى للتمثيل معهم بالجامعة أو لمشاهدة مسرحياته، ومن ثم بعد تخرجه من الجامعة التحق بفرقة الريحانى المسرحية لتكون بداية نجاحاته وشهرته.

بدأت شهرته من مسرحية "جلفدان هانم"، وبعد هذه المسرحية بدأت رحلته إلى السينما، حيث قام بالأدوار الثانية، اشتهر بالأدوار الكوميدية فى المقام الأول، وتلقائيته، وكان يعتمد على حركات الجسد أثناء التمثيل، قدم العديد من الأفلام، ومنها: دعنى والدموع، جدعان حارتنا، المغامرون الثلاثة، شقاوة رجالة، الأصدقاء الثلاثة، حارة السقايين، شقة الطلبة، إجازة بالعافية، غرام فى أغسطس، مطلوب أرملة، بنت شقية، غازية من سنباط، بابا عايز كده، حواء والقردة، شهر عسل بدون إزعاج، كيف تسرق مليونير، السيرك، المساجين الثلاثة، حلوة وشقية، أكاذيب حواء، الحب سنة 70، ست بنات وعريس، يوم واحد عسل، أصعب جواز، العمياء، مغامرة شباب، غرام فى الطريق الزراعى، أزمة سكن، جنون المراهقات، شياطين البحر.