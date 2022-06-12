ظهور تامر حسني الى جانب حسام حبيب في اول ظهور له بعد أزمته مع شيرين يثير الجدل.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 02:47 صباحاً - ساند الفنان المصري تامر حسني مواطنه الفنان حسام حبيب في اول ظهور له بعد أزمته بعد زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

فقد تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من غناء حسام حبيب في احد الافراح بينما ظهر تامر حسنى الى جانبه متفاعلا معه وواضعا يده على كتفه.

وقد أشاد المتابعون بوقوف تامر حسني الى جانب حسام حبيب في اول ظهور له حيث كتب احدهم “تامر حسني ده ارجل مجدع في الدنيا ملها ماخلاش حد نجمه وقع او محتاج الا ورقف جمبه”.

بينما انتقد اخرون تامر حسني بما اعتبروه “نكران للعشرة” مع شيرين حيث كتب احدهم “يعني ياتامر شوية احترام للعشرة وبداية نجاحكم كنتم سوى انت وشيرين رغم اني مابحبش شيرين خالص بس ماحب الغدر ونكران العشرة”.