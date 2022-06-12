ريهام حجاج تلمح الى وجود “مؤامرة” بعد أنباء شماتتها بـ ياسمين عبد العزيز!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 02:47 صباحاً - ردت الفنانة المصرية ريهام حجاج على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن سخريتها وشماتتها بمواطنتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها الفنان أحمد العوضي التي تصدرت التريند خلال الايام القليلة الماضية ملمحة الى وجود مؤامرة ضدها.

ونشرت ريهام حجاج مقطعا صوتيا مدمجا بمجموعة من صور التصريحات والأخبار التي نسبت لها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“.

وقالت ريهام: “ أنا أول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر، فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة“.

وأضافت :“أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضع زاد، وأنا أصلا ما عنديش أكونت على تويتر، الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة“.