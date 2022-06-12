شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "وش وضهر" لـ إياد نصار وريهام عبد الغفور.. 27 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لمسلسل "وش وضهر" الذى يلعب بطولته الفنانان إياد نصار وريهام عبد الغفور، عرضه بدءًا من يوم 27 يونيو المقبل، على إحدى المنصات الرقمية، كما طرحت البرومو الدعائي للمسلسل، وأوضح البرومو أن إياد نصار يقدم شخصية طبيب يمر فى حياته بعدة مواقف، بينما تعمل ريهام عبد الغفور ممرضة وتدعى "ضحى عبد الحميد متولى" تتجه للعمل في عيادة إياد نصار بسبب حاجتها للمال، وتتوالى الأحداث فى إطار من الاثارة والتشويق .

مسلسل وش وضهر من نوعية الأعمال ذات الـ10 حلقات، وهو من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور، وتأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي وإخراج مريم أبوعوف

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن آخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وعرض في السينمات ولم يحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته كلا من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.