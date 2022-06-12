شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون وكريس مارتن فى شوارع نيويورك.. اعرف حقيقة انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين عدسات مصوري الباباراتزي مؤخراً خروج كلاً من داكوتا جونسون والمغني كريس مارتن، في شوارع مدينة نيويورك، حيث لم يظهرا معاً على مدار اليوم، وفقاً لما أكده تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الثنائى لا يحرصا على التواجد معاً طوال الوقت وإن كانت علاقتهما ممتازة للغاية حيث لا يعني خروجهما بشكل منفصل أن هناك شيء في علاقتهما.



كريس مارتن وداكوتا جونسون

وأضاف تقرير الديلي ميل أن المحبة والعلاقة الذى يكنها كلاً من الطرفين للآخر أقوي بكثير من الشائعات التي طالتهما خلال الفترة الأخيرة وتطرقت لإمكانية وجود شيء يعكر صفو تلك العلاقة، وبالتالى امكانية حدوث انفصال.

وتستعد الممثلة داكوتا جونسون للعب دور البطولة فى مشروع سينمائى جديد مأخوذ عن رواية Persuasion لجين أوستن، والتى طرحتها فى القرن قبل الماضى، وتحديداً عام 1817، حيث تعيد الرواية من جديد للواجهة من خلال الفيلم التى تلعب داكوتا بطولته.



داكوتا جونسون

وأكد تقرير موقع ديلي ميل أن داكوتا جونسون تعود بهذا العمل إلى الكلاسيكيات بإطلالتات مختلفة، وفى زمن لم تلعب فيه الممثلة الشابة من قبل أى تجارب فنية.



كريس مارتن

وكشفت عدة تقارير أجنبية أن الممثلة داكوتا جونسون لم تنفى أو تؤكد موافقتها على بطولة فيلم من إنتاج مارفل حول الشخصية الشهيرة "مدام ويب"، وذلك على خلفية عدة تقارير أفادت باقترابها من بطولة الفيلم، إلا أنها مؤخراً رفضت التعليق على الأمر أثناء خروجها من أحد الفنادق في مدينة نيويورك.

وظهرت داكوتا جونسون خلال إطلالة سوداء بالكامل، بدت فيها بكامل أناقتها، في إطلالة رسمية وفقاً لما ذكرته عدة تقارير أجنبية أفادت بأن جونسون تواصل العمل التركيز خلال تلك الفترة على الاستمتاع بوقتها بعيداً عن العمل وضغوطاته.