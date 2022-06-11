شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تتصدر تويتر بعد طرح "ونتدلع" باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى تريند "تويتر" بعد طرح أحدث أغنيتها "ونتدلع"، والتى تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.

"ونتدلع" هى ثانى أغنيات بلقيس باللهجة المصرية، بعد أن قدمت العام الماضى أغنية "دبلوماسي" مع عزيز الشافعي، وتم تصويرها مع المخرج على أبو طالب، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور المصرى، لذلك قررت أن تكرر تجربة الغناء المصرى من خلال ونتدلع التى صورتها بالكامل منذ شهرين بمصر بين أكثر من لوكيشن.

وقد طرحت بلقيس مؤخرا أغنية "العيد جاء" فى موسم عيد الفطر الماضى، على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.