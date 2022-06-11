شكرا لقرائتكم خبر عن بريان سبيرز الفرد الوحيد المدعو لزفاف شقيقته "بريتني سبيرز".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، بريان سبيرز، شقيق النجمة العالمية بريتني سبيرز، أثناء حديثه في الهاتف أمام منزل شقيقته، حيث إنه يعد الفرد الوحيد المدعو من عائلته لحضور حفل زفاف شقيقته الصغرى صاحبة الـ40 عاما.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل، فإن بريان سبيرز، هو الفرد الوحيد المدعو من عائلته سبيرز، بعد استبعادها لوالدها ووالدتها وشقيقتها جيمي لين، بعد ظهورهم في الدراما العائلية حول رعاية بريتني، ورفض بريان تأكيد ما إذا كان سيمشي مع أخته في الممر أم لا، حيث ظهر في حالة معنوية جيدة، وشكر المصورين والحاضرين على تمنياتهم الطيبة، حيث كان يرتدي قبعة بيسبول وملابس رياضية.



شقيق بريتني سبيرز

وكشفت دوناتيلا فيرساتشى، مصممة الأزياء الإيطالية ونائبة الرئيس الحالى لمجموعة فيرساتشى، عن تفاصيل تصميم فستان زفاف النجمة العالمية بريتنى سبيرز، حيث نشرت فيديو من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، يكشف كيف بدأ التصميم وكيف انتهى.

وعلقت دوناتيلا فيرساتشى، على مقطع الفيديو: "كان تصميم فستان زفاف بريتنى رائعا.. ألا تبدو جميلة فيه؟.. الفستان مصنوع من قماش حريرى أبيض رقيق ويتميز برقبة تلتف حول الكتفين وتأتى جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأزرار المصنوعة من اللؤلؤ".

وارتدت العروس فستانًا أنيقًا مكشوف الأكتاف من فيرساتشى مع شق كاشفة للساق من جانب واحد وغطاء رأس أبيض كلاسيكى بحواف من الساتان، فيما استكمل سام مظهر بريتنى، بارتدائه بدلة توكس من فيرساتشى.