شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يقدم رمضان المقبل "بابا المجال" بتوقيع أحمد خالد موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النجم مصطفى شعبان على مسلسل "بابا المجال"، ليخوض من خلاله سباق دراما رمضان 2023، حيث تعاقد مع المنتج كامل أبو على، والذى يكرر معه التعاون للعام الثانى على التوالى بعدما قدم معه رمضان الماضى مسلسل "دايمًا عامر".ويتولى إخراج المسلسل المخرج أحمد خالد موسى، والذى سبق وحقق معه نجاحا كبيرا رمضان قبل الماضى بمسلسل "ملوك الجدعنة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.

كان النجم مصطفى شعبان قد قال فى حواره مع ”الخليج 365” إنه سعيد بحالة الانتعاشة التى تشهدها السينما المصرية فى الوقت الحالى، لذلك أصبحت تتحمل أن يجهز الفنان لعدة مشاريع فى عام واحد، مشيرا إلى أنه بصدد تجهيز مشروع سينمائى يجمعه بالفنان عمرو سعد، وخاصة بعد النجاح الذى حققه مسلسل "ملوك الجدعنة" الذى جمعهما سويا العام الماضى.



