شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ينتهى من تسجيل أغنية "الدروس المستفادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد شاهين، من تسجيل أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الدروس المستفادة"، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات سلمى رشيد وألحان وليد سامى.

وطرح المطرب محمد شاهين أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مؤخرًا، تحمل اسم "كبرونا" من كلمات محمود كلازا وألحان وتوزيع اسلام مونتى.

وطرح محمد شاهين أيضًا، أغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحمل اسم "مسحراتى" بمناسبة شهر رمضان، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع موسيقى عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.

وطرح محمد شاهين مؤخرًا أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى على "يوتيوب" تحمل اسم "أنا وعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.