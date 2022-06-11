شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "13 تموز" يجمع هالة فاخر ونضال الشافعى وعبد العزيز مخيون وسارة الشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أسرة فيلم "13 تموز" لتصوير أول مشاهد العمل الأيام المقبلة، والفيلم من بطولة هالة فاخر، نضال الشافعى، عبد العزيز مخيون، سارة الشامى، وعدد من الفنانين، إخراج معتز حسام، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الاثارة والتشويق.

عبد العزيز مخيون قدم أخر أعماله مسلسل "الاختيار" فى دور مرشد الجماعة الإرهابية، والذةى عرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، وعدد من الفنانني الشباب، إخراج بيتر ميمى.

كما قدم نضال الشافعى، مسلسل "دايمًا عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وصلاح عبد الله، ولبلبة، وعمرو عبد الجليلأ، وميرنا نور الدين، وسنتيا خليفة، وكريم عفيفى، اخراج مجدى الهوارى.

كما انتهت الفنانة هالة فاخر من تصوير أخر مشاهدها فى فيلم "فى القلب" ومقرر طرحه فى دور العرض فى الفترة المقبلة، وهو من بطولة خالد سليم ونسرين طافش، ومجموعة من الشباب، إخراج مرقس عادل.